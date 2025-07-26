В Евросоюзе отменят лимит в 100 мл на жидкости в ручной клади

Изменение правил стало возможным благодаря установке сканеров нового поколения. Некоторые из них уже работают в аэропортах Рима и Милана. Новые сканеры, которые были одобрены Европейской конференцией гражданской авиации, могут детально исследовать любые жидкости, определяя наличие потенциально опасных веществ.

В ближайшие дни новые сканеры начнут массово устанавливать в аэропортах. Так, помимо Италии, новое оборудование появится в воздушных гаванях Нидерландов, Швеции, Мальты, Литвы, Ирландии и Германии.

Планируется, что на полный переход на новые стандарты уйдет несколько лет из-за того, что пока не во всех аэропортах Евросоюза можно установить новые сканеры.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что в России могут запретить провоз в самолетах в ручной клади некоторых видов пауэрбанков, однако это следует делать, не копируя международный опыт, а оценив, какие именно устройства могут быть опасными. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

