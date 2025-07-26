В Евросоюзе отменят лимит в 100 мл на жидкости в ручной клади
В ЕС изменят правила авиационной безопасности. В ближайшие дни пассажирам разрешат провозить в ручной клади до двух литров жидкостей (действующее ограничение — один литр), сообщило итальянское издание Il Corriere della Sera со ссылкой представителя Еврокомиссии.
Также будет отменено «правило 100 мл». От пассажиров больше не будут требовать переливать в миниатюрные флакончики шампуни и духи. Ограничение будет действовать лишь в аэропортах со старым оборудованием.
Изменение правил стало возможным благодаря установке сканеров нового поколения. Некоторые из них уже работают в аэропортах Рима и Милана. Новые сканеры, которые были одобрены Европейской конференцией гражданской авиации, могут детально исследовать любые жидкости, определяя наличие потенциально опасных веществ.
В ближайшие дни новые сканеры начнут массово устанавливать в аэропортах. Так, помимо Италии, новое оборудование появится в воздушных гаванях Нидерландов, Швеции, Мальты, Литвы, Ирландии и Германии.
Планируется, что на полный переход на новые стандарты уйдет несколько лет из-за того, что пока не во всех аэропортах Евросоюза можно установить новые сканеры.
Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев заявил, что в России могут запретить провоз в самолетах в ручной клади некоторых видов пауэрбанков, однако это следует делать, не копируя международный опыт, а оценив, какие именно устройства могут быть опасными. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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