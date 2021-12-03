Соколов опроверг переименование шоу «Уральские пельмени»

Участник «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов заявил, что юмористическое шоу не будут переименовывать ни в «хачапури», ни в «бульмени», сообщает NEWS.ru.

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Комментируя высказывания коллеги по проекту Вячеслава Мясникова, который подверг критике шутки коллектива, комик признал, что действительно, не всегда получается хорошо, однако ситуации бывают разные.

«Бывает, хорошо напишем, бывает, слабенько напишем. Ничего страшного. Разные ситуации бывают. Нельзя постоянно выдавать идеальный результат», - подчеркнул Соколов.

Он добавил, что не скучает по Мясникову и Андрею Рожкову, которые вдвоём стали гастролировать отдельно от шоу, так как на концертах они выступают вместе с остальной командой.

Ранее суд отказал экс-директору творческого объединения «Уральские пельмени» Сергею Нетиевскому по иску к компании «Уральские пельмени продакшн», учрежденной восемью участниками шоу, и не позволил ему отсудить у экс-коллег несколько десятков миллионов рублей.

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Фото: РИА Новости
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