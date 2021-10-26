Экс-директору «Уральских пельменей» запретили взыскать с шоу 42 миллиона рублей
Девятый арбитражный апелляционный суд отказал экс-директору творческого объединения «Уральские пельмени» Сергею Нетиевскому по иску к компании «Уральские пельмени продакшн», учрежденной восемью участниками шоу, сообщает РИА Новости.
В результате бывшему руководителю коллектива не удалось отсудить у экс-коллег несколько десятков миллионов рублей.
Инстанция согласилась с нижестоящим судом, отказавшим во взыскании около 42 миллионов рублей с компании, учредителями которой являются Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Андрей Рожков и Александр Попов.
Это самый крупный иск Нетиевского к бывшим коллегам, против которых он уже несколько лет ведет серию судебных разбирательств. Он намеревался взыскать компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 выпусков программы, которые были сняты с 2010 по 2015 год.
Шансон-исполнитель Александр Новиков рассказал, что коллектив «Уральские пельмени» распался из-за большого количества денег.
«„Уральские пельмени“ просуществовали, пока не появились большие деньги», — сказал он.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
- Bloomberg сообщил, зачем России «Северный поток - 2»
- Американские читатели поддержали мнение Путина по вопросу гендерного воспитания детей
- В России утвердили форму сертификата о вакцинации
- Экс-директору «Уральских пельменей» запретили взыскать с шоу 42 миллиона рублей
- Попова объяснила, почему от рсосийских вакцин нельзя заразиться коронавирусом
- Экономист высказался о ситуации на валютном рынке России
- Лавров прокомментировал заявление главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании России
- Новак спрогнозировал восстановление спроса на нефть
- Украина объяснила заявление о вероятности нацелить ракеты на Москву
- Эксперт оценил шансы фильма «Разжимая кулаки» получить «Оскар»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru