Экс-директору «Уральских пельменей» запретили взыскать с шоу 42 миллиона рублей

В результате бывшему руководителю коллектива не удалось отсудить у экс-коллег несколько десятков миллионов рублей.

Инстанция согласилась с нижестоящим судом, отказавшим во взыскании около 42 миллионов рублей с компании, учредителями которой являются Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Вячеслав Мясников, Дмитрий Брекоткин, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Андрей Рожков и Александр Попов.

Это самый крупный иск Нетиевского к бывшим коллегам, против которых он уже несколько лет ведет серию судебных разбирательств. Он намеревался взыскать компенсацию за нарушение его авторских прав как одного из авторов сценариев 57 выпусков программы, которые были сняты с 2010 по 2015 год.

Шансон-исполнитель Александр Новиков рассказал, что коллектив «Уральские пельмени» распался из-за большого количества денег.

«„Уральские пельмени“ просуществовали, пока не появились большие деньги», — сказал он.

