Шутка Урганта довела главу комиссии по делам молодежи до слез
В городской думе Екатеринбурга выбрали куратора молодежной политики, сообщает телеканал «360».
Профильный комитет возглавила 73-летняя Любовь Боркова. Данное решение в новом выпуске программы «Вечерний Ургант» высмеял телеведущий Иван Ургант. «Предлагаю Любовь Боркову называть так, как будут ее называть те, чьими проблемами и вопросами она будет заниматься: Любовь Павловна или еще проще — баба Люба», — сказал он.
Он в шутку перечислил и проблемы, которые предстоит решать депутату, например, «влияние погоды на суставы подростков». Как заявила Боркова, шутка ведущего насчет ее возраста обидела ее до слез. Высказывания Урганта она сочла недопустимыми.
«Когда-нибудь и Урганту будет столько лет. Это ужас, очень обидно, так жестоко относиться к старшему поколению нельзя», — отметила депутат и расплакалась.
Ранее Ургант прокомментировал решение нападающего футбольного клуба «Зенит» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России. «Как говорится, «сделал ручкой», — сказал ведущий.
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