Собеседник НСН также добавил, что намерен поставить в театре два спектакля.

«Николай Владимирович не успел поставить два спектакля. Один – это четыре монолога для камерной сцены. Это спектакль на четырех артистов по два монолога в каждом действии. Мы поставим эти монологи и еще поставим пьесу Николая Владимировича "Витя-Мурзилка" в сентябре. Обязательно, потому что он ее хотел, отличная пьеса. Мы занимаемся художественной частью, я и Иван Федчишин, актер театра и режиссер. Он уже поставил несколько спектаклей, и также он ведет курс Николая Владимировича. Мы вдвоем занимаемся всеми творческими делами. Это и есть главные серьезные вызовы – удержать труппу в тонусе, сохранить уникальный театральный язык Николая Владимировича и начинать делать что-то самим», - заявил он.

Олегу Ягодину 49 лет, он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт и работает в театре с 2004 года. В августе 2022 года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал актера и вокалиста рок-группы «Курара» на 40 тысяч рублей по административному протоколу о дискредитации российской армии. Поводом для разбирательства стали высказывания Ягодина на фестивале Ural Music Night. В дальнейшем в ноябре 2024 года создатель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда сообщал, что актера потребовали снять со всех спектаклей на гастролях в Москве.

Ранее сообщалось, что за январь-март 2026 года продажи билетов в театры выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве и Санкт‑Петербурге — там продажи увеличились на 22%. Также в число наиболее «театральных» мегаполисов вошли Екатеринбург, Ростов‑на‑Дону и Новосибирск, напоминает «Радиоточка НСН».

