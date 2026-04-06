Новый худрук «Коляда-театра» рассказал о планах сохранить творческое наследие
Олег Ягодин сообщил НСН, что один из ведущих провинциальных театров России в ближайшее время представит два новых спектакля.
Новый художественным руководителем «Коляда-театра» Олег Ягодин в интервью НСН рассказал, что намерен сохранить творческое наследие Николая Коляды, и в ближайшее время труппа театра проведет читки пьес драматурга, а также начнет работу над новыми спектаклями.
Художественным руководителем «Коляда-театра» после смерти российского драматурга Николая Коляды стал ведущий актер театра Олег Ягодин. Директором театра в Екатеринбурге также назначена Эка Вашакидзе. «Коляда-театр» считается одним из ведущих провинциальных театров России. Труппа неоднократно выступала в Москве, Санкт-Петербурге и гастролировала за рубежом. Ягодин назвал главные приоритеты, на которых намерен сосредоточить внимание в новой должности.
«Главный приоритет – держать труппу в тонусе. И все, что было сделано Николаем Владимировичем, конечно, мы будем сохранять, ничего изменять не собираемся. Сейчас мы проводим читки пьес в рамках марафона "Коляда-Год". Каждые выходные мы читаем пьесы Николая Владимировича и его учеников за многие-многие годы, разных лет. Также новый проект, начиная с 10 апреля – это 40 дней, как нет Николая Владимировича – мы делаем "Коляда-хронологию". Читаем пьесы, по которым Николай Владимирович когда-либо поставил спектакли, но которых нет уже в репертуаре. И начнем с самых первых его постановок на малой сцене Академического театра драмы с 1993 года: "Полонез Огинского", "Канотье", "Уйди-уйди" и так далее. Потом перейдем на спектакли, которые были на Ленина, 69, потом спектакли, которые были на Тургенева, 20. В общем, будем вспоминать эти спектакли читками пьес, по которым они были поставлены», - рассказал он.
Собеседник НСН также добавил, что намерен поставить в театре два спектакля.
«Николай Владимирович не успел поставить два спектакля. Один – это четыре монолога для камерной сцены. Это спектакль на четырех артистов по два монолога в каждом действии. Мы поставим эти монологи и еще поставим пьесу Николая Владимировича "Витя-Мурзилка" в сентябре. Обязательно, потому что он ее хотел, отличная пьеса. Мы занимаемся художественной частью, я и Иван Федчишин, актер театра и режиссер. Он уже поставил несколько спектаклей, и также он ведет курс Николая Владимировича. Мы вдвоем занимаемся всеми творческими делами. Это и есть главные серьезные вызовы – удержать труппу в тонусе, сохранить уникальный театральный язык Николая Владимировича и начинать делать что-то самим», - заявил он.
Олегу Ягодину 49 лет, он окончил Екатеринбургский государственный театральный институт и работает в театре с 2004 года. В августе 2022 года Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал актера и вокалиста рок-группы «Курара» на 40 тысяч рублей по административному протоколу о дискредитации российской армии. Поводом для разбирательства стали высказывания Ягодина на фестивале Ural Music Night. В дальнейшем в ноябре 2024 года создатель екатеринбургского «Коляда-театра» Николай Коляда сообщал, что актера потребовали снять со всех спектаклей на гастролях в Москве.
Ранее сообщалось, что за январь-март 2026 года продажи билетов в театры выросли на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая динамика зафиксирована в Москве и Санкт‑Петербурге — там продажи увеличились на 22%. Также в число наиболее «театральных» мегаполисов вошли Екатеринбург, Ростов‑на‑Дону и Новосибирск, напоминает «Радиоточка НСН».
