Культура под защитой: Заславский обозначил темы для обсуждения в Общественной палате
Памятники культуры, находящиеся в регионах, где ведут боевые действия, сегодня особенно нуждаются в защите, сказал НСН Григорий Заславский.
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский заявил НСН, что в составе Общественной палаты намерен уделить внимание реализации программы «Земский работник культуры», вопросам творческого образования и не только.
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил состав членов Общественной палаты России. В документе имена 40 человек, которым президент предложил войти в состав Общественной палаты. Среди них и ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он обозначил темы, которые намерен обсуждать в Общественной палате.
«Гордимся тем, что именно после встречи с нами и диалога с членами Общественной палаты РФ президентом было принято решение о запуске программы «Земский работник культуры». Естественно, мы продолжаем мониторить, как реализуется программа, как идет работа в регионах. Этой теме собираемся посвятить и дальнейшую деятельность. Помимо прочего для нас очень важны вопросы творческого образования. Также сейчас важно понимание, где должен быть художник, музыкант, писатель. Где сегодня деятели культуры нужнее и полезнее. Это тоже одна из обязательных тем наших размышлений в Общественной палате. Важна защита культуры от всех опасностей, которые возникают. В том числе защита памятников культуры в регионах, где идут боевые действия. Для сегодняшнего киевского руководства памятники, которые связывали нас общей историей, не имеют никакой ценности. Все эти вопросы будут в фокусе нашего внимания», - рассказал он.
Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который также вошел в состав Общественной палаты РФ, рассказал НСН, что намерен заняться вопросами авторского права, сохранения и увеличения интереса к чтению, а также поддержкой бумажного книгоиздания.
Горячие новости
- Трамп исключил сделку, если у Ирана будет ядерное оружие
- RT и Жасмин помогли женщине, осталавшейся без дома после потопа в Дагестане
- Дешевле некуда: В АТОР призвали не рассчитывать на снижение цен на отдых в Анапе
- Эколог опроверг, что новый разлив нефти возле Анапы уберут за сутки
- Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года
- Цензура и абсурд: Как Лукьяненко собрался воскресить интерес к чтению у россиян
- Отрасль «крякнется»: Кто заплатит за финансовый кризис строителей дорог
- Один человек погиб в результате атаки БПЛА на промзону Стерлитамака
- Песков заявил, что не располагает информацией о введении ответственности за VPN
- В СПЧ заявили о «трепетном» отношении к коррупционерам в России