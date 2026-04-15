Президент России Владимир Путин подписал указ, которым утвердил состав членов Общественной палаты России. В документе имена 40 человек, которым президент предложил войти в состав Общественной палаты. Среди них и ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Он обозначил темы, которые намерен обсуждать в Общественной палате.

«Гордимся тем, что именно после встречи с нами и диалога с членами Общественной палаты РФ президентом было принято решение о запуске программы «Земский работник культуры». Естественно, мы продолжаем мониторить, как реализуется программа, как идет работа в регионах. Этой теме собираемся посвятить и дальнейшую деятельность. Помимо прочего для нас очень важны вопросы творческого образования. Также сейчас важно понимание, где должен быть художник, музыкант, писатель. Где сегодня деятели культуры нужнее и полезнее. Это тоже одна из обязательных тем наших размышлений в Общественной палате. Важна защита культуры от всех опасностей, которые возникают. В том числе защита памятников культуры в регионах, где идут боевые действия. Для сегодняшнего киевского руководства памятники, которые связывали нас общей историей, не имеют никакой ценности. Все эти вопросы будут в фокусе нашего внимания», - рассказал он.

Ранее писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, который также вошел в состав Общественной палаты РФ, рассказал НСН, что намерен заняться вопросами авторского права, сохранения и увеличения интереса к чтению, а также поддержкой бумажного книгоиздания.

