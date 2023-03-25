Собянин рассказал, каким будет после реставрации павильон ВДНХ «Радиоэлектроника и связь»
Реставраторы работают над восстановлением исторического облика павильону «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ. Работы завершат к концу года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Возрождение павильона «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ планируем закончить в этом году. Здание построили в 1937 году, а потом дважды реконструировали. Позже фасады были закрыты, часть богатого декора демонтировали. Сейчас специалисты по архивным фотографиям и данным возвращают павильону его исторический облик 1954 года», - отметил Сергей Собянин.
По данным Собянина, планируется воссоздать утраченное декоративное покрытие терраццо стилобата, полы, каскадные фонтаны, которые оснастят современным оборудованием, терразитовую отделку фасада здания, характерную для 50-х годов, а также живописные работы и лепнину на потолках и еще 32 бронзовые люстры. Их восстанавливали по фото.
В отреставрированном павильоне разместят Олимпийский музей России.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что реставрацию и строительство 15 объектов ВДНХ завершат в 2023 году. В их числе два национальных павильона - Абхазии и Узбекистана.
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