Собянин: В Москве за 12 лет отреставрировано более 2 тысячи памятников архитектуры

Благодаря московской программе реставрации в главном городе России за последние 12 лет удалось отреставрировать 2000 памятников. Доля объектов культурного наследия, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, выросла с 61% до 96,4%.

«Таких объемов реставрационных работ нет ни в одном другом городе мира. Ключевая заслуга в возрождении московской старины принадлежит специалистам-реставраторам, которые последние годы трудятся не покладая рук. В 2022 году они вернули былую красоту более чем 200 памятникам архитектуры, среди которых немало знаковых для города объектов», - отметил Сергей Собянин.

В качестве примеров мэр столицы назвал особняк Рутковских в Большом Козловском переулке, «дом Грибоедова» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» на Тверском бульваре, комплекс зданий Мариинского женского училища на Софийской набережной, несколько павильонов ВДНХ, Бахрушинский музей, башни архитектурного ансамбля Донского монастыря.

Сергей Собянин считает, что Москва благодаря заботе о ее богатейшем историческом наследии становится ухоженным и неповторимым городом.

