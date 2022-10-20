«Соблазнитель и нашествие рокеров»: Культурный гид страны на неделю

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«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» подготовила ТОП самых интересных культурных событий страны на грядущий уикенд.

Нашими гидами сегодня выступили знаменитый художник Никас Сафронов, а также легендарный певец и композитор Юрий Лоза.

И начинаем с концертов.

Выходные пройдут в Москвы под знаком рокеров. Столичную публику ждут концерты «АукцЫона» (21 октября), «Морального кодекса» (22 октября), а также «Чижа и Co» (21 и 22 октября). Ну а Петербург встретит в субботу Вячеслава Бутусова, который представит программу, посвященную 40-летию «Наутилуса».

По данным агрегатора, именно на эти концерты активнее всего продавались билеты.

Юрий Лоза в интервью НСН сказал, что работал с этими музыкантами и уважает их творчество, но не является «тусовщиком» и считает, что сейчас не самое подходящее время для развлечений.

«Я всех этих рябят видел, я с ними живу в одном пространстве очень долго, мы и участвовали неоднократно в общих мероприятиях. Правда, сейчас сложно говорить о какой-то развлекаловке, потому что идут серьезные события. Сейчас все внимание туда обращено, и веселиться, наверное, не время. Да и вообще, я не тусовщик», - признался Юрий Эдуардович.

При этом он рассказал, чем отличается взгляд на концерт обычного человека и профессионального музыканта.

«Люди приходят и получают удовольствие от концерта, а я начну раскладывать на составляющие, смотреть уровень баса и так далее. Это беда всех профессионалов. Есть даже анекдот на эту тему, когда сидят два стоматолога, смотрят "Песню года", и один другому говорит: "Давай крупный план, пломбочки посмотрим". Ни один киношник не будет смотреть, как обычный зритель, он будет смотреть, как играют актеры. Звукорежиссер, слушая концерт, будет пытаться абстрагироваться, закрыть глаза и понять, как все сведено», - объяснил Лоза.

Кроме того, в эти дни продолжается всероссийский тур группы «Пикник», приуроченный к выходу нового альбома «Веселый и злой». 20 октября Эдмунд Шклярский и Ко выступят в Астрахани, 21-го - в Саратове, а 22-го – в Волгограде.

Музыканты «Пикника» рассказали в эфире «НАШЕго Радио» о сюрпризах ближайших концертов, а также о рыбе, полупризраке и полуфантомасе.

