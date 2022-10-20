«Соблазнитель и нашествие рокеров»: Культурный гид страны на неделю
Юрий Лоза рекомендует оперу, Никас Сафронов – «цифрового Зайцева», Москва ждет Чижа с Мазаем, Питер – Бутусова, ну а Казань увидит Безрукова в роли Казановы.
Концерты: Фантомас и Нашествие рокеров
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным агрегатором «Kassir.ru» подготовила ТОП самых интересных культурных событий страны на грядущий уикенд.
Нашими гидами сегодня выступили знаменитый художник Никас Сафронов, а также легендарный певец и композитор Юрий Лоза.
И начинаем с концертов.
Выходные пройдут в Москвы под знаком рокеров. Столичную публику ждут концерты «АукцЫона» (21 октября), «Морального кодекса» (22 октября), а также «Чижа и Co» (21 и 22 октября). Ну а Петербург встретит в субботу Вячеслава Бутусова, который представит программу, посвященную 40-летию «Наутилуса».
По данным агрегатора, именно на эти концерты активнее всего продавались билеты.
Юрий Лоза в интервью НСН сказал, что работал с этими музыкантами и уважает их творчество, но не является «тусовщиком» и считает, что сейчас не самое подходящее время для развлечений.
«Я всех этих рябят видел, я с ними живу в одном пространстве очень долго, мы и участвовали неоднократно в общих мероприятиях. Правда, сейчас сложно говорить о какой-то развлекаловке, потому что идут серьезные события. Сейчас все внимание туда обращено, и веселиться, наверное, не время. Да и вообще, я не тусовщик», - признался Юрий Эдуардович.
При этом он рассказал, чем отличается взгляд на концерт обычного человека и профессионального музыканта.
«Люди приходят и получают удовольствие от концерта, а я начну раскладывать на составляющие, смотреть уровень баса и так далее. Это беда всех профессионалов. Есть даже анекдот на эту тему, когда сидят два стоматолога, смотрят "Песню года", и один другому говорит: "Давай крупный план, пломбочки посмотрим". Ни один киношник не будет смотреть, как обычный зритель, он будет смотреть, как играют актеры. Звукорежиссер, слушая концерт, будет пытаться абстрагироваться, закрыть глаза и понять, как все сведено», - объяснил Лоза.
Кроме того, в эти дни продолжается всероссийский тур группы «Пикник», приуроченный к выходу нового альбома «Веселый и злой». 20 октября Эдмунд Шклярский и Ко выступят в Астрахани, 21-го - в Саратове, а 22-го – в Волгограде.
Музыканты «Пикника» рассказали в эфире «НАШЕго Радио» о сюрпризах ближайших концертов, а также о рыбе, полупризраке и полуфантомасе.
Спектакли: От Рыбникова до Безрукова
Юрий Лоза сообщил НСН, что с удовольствием посетил бы премьеру оперы-драмы Алексея Рыбникова «Le prince Andre. Князь Андрей Болконский», которая состоится в Москве 21 и 22 октября.
«Я знаю театр более-менее, потому что раньше ходил достаточно часто. Я даже написал пьесу в свое время, но как-то не прониклись. В последнее время меня театр как-то не вдохновляет, но Рыбникова бы я сходил посмотреть, потому что Алексей давным-давно мне нравится, как профессионал, с точки зрения оперы. Послушал бы с удовольствием», - признался Лоза.
Со своей стороны, Никас Сафронов рассказал НСН, что также собирается посетить оперу Рыбникова, а также пригласил в Театр Луны на спектакль «Ночь нежна».
«Я дружу долгие годы с Алексеем Рыбниковым, он пригласил меня на свою новую оперу «Князь Болконский». Обязательно схожу и посмотрю, и, уверен, получу удовольствие. Хочу сходить в Театр Луны на премьеру спектакля "Ночь нежна". Меня пригласил Женя Герасимов, с которым я давно дружу», - сказал художник.
Алексей Рыбников в свое время написал музыку к рок-операм «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и «Юнона и Авось». Помимо его оперы по мотивам «Войны и мира» в ТОП билетных продаж, по версии «Kassir.ru», также попал мюзикл «Граф Орлов» (Московский Театр Оперетты, 22 и 23 октября), в котором задействованы Екатерина Гусева, Валерия Ланская и Теона Дольникова.
Кроме того, в Казани ожидается аншлаг на спектакле Сергея Безрукова «Казанова. Ars Vivendi», который покажут в выходные в Театре оперы и балета имени М.Джалиля.
Интересно, как исполнитель ролей Саши Белого, Пушкина и Высоцкого выступит в амплуа великого соблазнителя.
Выставки: «После этого сажусь за мольберт»
Никас Сафронов также пригласил всех в цифровой музей модельера Вячеслава Зайцева.
«Сегодня я был на форуме, организованном Российским государственным университетом имени Косыгина, где я являюсь профессором. Была презентация цифрового музея Вячеслава Зайцева, который, как сказала Таня Михалкова, которая тоже была приглашена, - 40 или 50 тысяч часов было потрачено на создание этого цифрового музея», - рассказал Заслуженный художник РФ.
Кроме того, он посоветовал не забывать о сказках и сходить на выставку «Дягилев. Генеральная репетиция», которую НСН уже рекомендовал историк моды Александр Васильев.
«Сейчас идет год нематериального культурного наследия, проходят разные выставки, это книги, сказки, которые я собираю с детства. Это тоже полезная история. В Третьяковке на Крымском валу идет выставка Дягилева. Это интересно, «золотой век», начало ХХ века, Нижинский. Дягилев все-таки дал Европе и миру очень многое, и всегда интересно посмотреть его костюмы», - подчеркнул Никас Степанович.
По данным билетных операторов, московская публика активно идет на мультимедийные выставки, посвященные мексиканской художнице Фриде Кало и австрийскому художнику-модернисту Густаву Климту.
Сафронов признался в этой связи, что его вдохновляет и русское, и мировое искусство.
«Вообще, это разнообразие полезно, оно обогащает мое творчество, я после этого с другими мыслями сажусь за мольберт и творю. Так что желаю всем тоже не останавливаться, посещать. Кто-то сказал: "Нет культуры, нет государства". У нас есть культура и есть государство, и мировое искусство тоже принадлежит всему миру. Поэтому нужно ходить и на Климта, и на Фриду Кало, надо ходить на выставки своих передвижников. Любые выставки и показы, сегодня их меньше к сожалению, но мы все равно получаем удовольствие», - подчеркнул художник.
Кино: Гибсон, Кейн и «скандинавские слезы»
Новый киноуикенд стартует в России уже сегодня, на экраны выйдут сразу 16 новых фильмов.
Никас Сафронов рекомендовал посетить премьеру картины Натальи Назаровой «Плакать нельзя» о непростой судьбе русской эмигрантки в Скандинавии.
«Посоветовали сходить на фильм "Плакать нельзя", как в Норвегии и Финляндии отнимают родителей у детей и как это трагически отражается на здоровье родителей и обществе в целом. Во всяком случае, для русских это неприемлемо, когда отнимают детей по разным глупостям», - отметил художник.
Критики также рекомендуют сходить на исторический экшн «Средневековье» с участием обладателя «Оскара» Майкла Кейна.
Самый дорогой в истории чешский фильм повествует о кровавом хаосе времен Священной Римской империи и борьбе за опустевший трон. Помимо Кейна в нем задействованы голливудские звезды Бен Фостер («Поезд на Юму») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес», «Красавчик», «Бесславные ублюдки»).
Россияне также увидят триллер «Бандит» с Мэлом Гибсоном и французский мультфильм «Маленький Николя», премьера которого состоялась в этом году на Каннском фестивале.
Кроме того, на экраны выйдет комедия Марии Ефремовой «Девушка на миллион», в которой помимо нее сыграют Игорь Лифанов и Андрей Ургант.
По данным билетных операторов, в число самых популярных событий выходных вошли еще и выступления стендаперов Андрея Бебуришвили в Москве (22 октября) и Гурама Амаряна в Чебоксарах (21 октября).
Культурный гид НСН на выходные выходит также в эфире трех радиостанций «НАШЕ Радио», ROCK FM и Радио JAZZ. Встретимся через неделю.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- Губернатор Белгородской области заявил о массированном обстреле села Муром
- Канадский вратарь Хэммонд покинул челябинский ХК «Трактор»
- СМИ: все Telegram-каналы от имени генерала Суровикина фейковые
- СМИ: сбитая актрисой Большовой женщина была сильно пьяна
- Президент Франции сожалеет о расхождении с канцлером ФРГ по ряду вопросов
- Times: Борис Джонсон намерен вернуться на пост премьера Британии
- Участок «оранжевой» ветки московского метро закроют на четыре дня
- Шольц заявил, что жителям Германии не нужно бояться растущих цен
- СМИ: глава британского Минфина Джереми Хант отказался от борьбы за пост премьер-министра
- Пять сотрудников спецслужб погибли при обстреле поселка Червоный Прапор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru