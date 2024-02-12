Собчак заявила, что подаст в суд на НТВ

Это произошло на фоне публикации двухсерийного фильма о ней. Речь идет об иске «о клевете и защите чести и достоинства». Также Собчак заявила о воровстве ее материалов из ютуба и соцсетей.

Собчак указала, что посмотрела вторую серию фильма, вышедшего на НТВ, и увидела там «пережевывание» ее личной жизни, «фантазии» и публикации из ее социальных сетей.

Ранее НТВ опубликовал фильмы «Собчак. На личность» и «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». Согласно публикациям на сайте телеканала, речь в фильмах идет о зарубежной недвижимости блогера.

Ранее суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за нарушение правил банкротства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

