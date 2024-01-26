Собчак назвала безумием грозящий Блиновской срок

Комментируя дело Блиновской, Собчак напомнила, что расчленивший свою девушку петербургский историк Олег Соколов получил 12,5 лет тюрьмы, а «скопинский маньяк» Виктор Мохов пробыл за решеткой 16 лет и 10 месяцев.

«Мы можем плеваться в "Марафон желаний" (я лично плююсь) сколько угодно, и будем правы. Но такой срок за махинации с налогами - это безумие», - сказала Собчак.

Ранее Елена Блиновская и члены ее семьи заявили о намерении объявить о банкротстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

