Виктор Добронравов рассказал, почему не хочет смотреть «Игру в кальмара»

«Сейчас очень много информации. Для молодежи это большой плюс, но в то же время им сложнее, потому что все размывается. Мы включаем телевизор и видим миллион сериалов: турецкие, китайские, японские, голливудские, корейские, российские… Тебе из всего этого потока нужно найти что-то интересное. Я вот до сих пор не посмотрел сериал «Игра в кальмара», потому что во мне просыпается дух противоречия: всех как баранов заставляют смотреть то, что смотрит весь мир. Из океана информации зрителю нужно найти что-то интересное. Но все равно, чем больше возможностей и для актеров, и для зрителей, тем лучше», - сказал актер на кинофестивале «В кругу семьи».



Ранее народный артист России Федор Добронравов рассказал пресс-центре НСН, что российские режиссеры больше не хотят быть похожими на голливудских.



