Ксения Бородина похвасталась подарком более чем за 3 миллиона рублей
Блогер Николай Сердюков подарил Ксении Бородиной сумку за три миллиона рублей. Снимками она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Как пишет Telegram-канал «Звездач», Бородина с размахом отметила свое 42-летие во французском Куршевеле. Подарков было много, один из них от возлюбленного телеведущей Николая Сердюкова — букет алых роз и сумка Kellу от бренда Hermes, цена которой более трех миллионов рублей.
Друзья Ксении также вручили ей презенты от именитых брендов, добавляет «Звездач».
Ранее певица, радиоведущая и экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила НСН, что худший подарок - это игнорирование 8 марта со стороны мужчины. Певица также призналась, что все праздники отмечает на сцене и не видит в этом ничего плохого.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru