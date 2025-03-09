Ксения Бородина похвасталась подарком более чем за 3 миллиона рублей

Как пишет Telegram-канал «Звездач», Бородина с размахом отметила свое 42-летие во французском Куршевеле. Подарков было много, один из них от возлюбленного телеведущей Николая Сердюкова — букет алых роз и сумка Kellу от бренда Hermes, цена которой более трех миллионов рублей.

Друзья Ксении также вручили ей презенты от именитых брендов, добавляет «Звездач».

Ранее певица, радиоведущая и экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила НСН, что худший подарок - это игнорирование 8 марта со стороны мужчины. Певица также призналась, что все праздники отмечает на сцене и не видит в этом ничего плохого.

