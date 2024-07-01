СМИ: Выручка ледовых шоу Авербуха снизилась на 200 млн рублей
Выручка ледовых шоу хореографа и фигуриста Ильи Авербуха снизилась на 200 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
По данным канала, выручка ООО «ММГ Скейтинг», чьим владельцем является Авербух, снизилась с 691 миллиона до 499 миллионов рублей за прошлый год. Отмечается, что прибыль предприятия сократилась вдвое – с 35 миллионов до 17 миллионов рублей.
Кроме того, указывается, что у компании нашли задолженность на 40 тысяч рублей. Предприятие занимается постановкой концертов.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова давно не работает с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru