СМИ: Выручка ледовых шоу Авербуха снизилась на 200 млн рублей

По данным канала, выручка ООО «ММГ Скейтинг», чьим владельцем является Авербух, снизилась с 691 миллиона до 499 миллионов рублей за прошлый год. Отмечается, что прибыль предприятия сократилась вдвое – с 35 миллионов до 17 миллионов рублей.

Кроме того, указывается, что у компании нашли задолженность на 40 тысяч рублей. Предприятие занимается постановкой концертов.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова давно не работает с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе, передает «Радиоточка НСН».

