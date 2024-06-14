СМИ: Фигуристка Щербакова ушла от Тутберидзе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова давно не работает с заслуженным тренером РФ Этери Тутберидзе. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

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Собеседник агентства уточнил, что фигуристка давно прекратила сотрудничество, после лечения она принимает участие в различных ледовых шоу.

«Сотрудничество прекращено... Но Анна может в любое время вернуться, для неё двери всегда открыты», — заключил источник.

Ранее 16-летний российский фигурист Даниил Гришин решил выступать за Францию, сообщает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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