Фигуристы Трусова и Игнатов объявили о помолвке
17 июня 202409:20
Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов сделал предложение обладательнице серебряной медали Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. О помолвке Игнатов сообщил в своем Telegram-канале.
«Она сказала "да"!» — написал фигурист, опубликовав фото с возлюбленной и кольцом.
Макару Игнатову 23 года, Александре Трусовой 19 лет, отмечает Ura.ru. По данным СМИ, об отношениях спортсменов стало известно в январе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru