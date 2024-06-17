Фигуристы Трусова и Игнатов объявили о помолвке

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Макар Игнатов сделал предложение обладательнице серебряной медали Олимпийских игр в женском одиночном катании Александре Трусовой. О помолвке Игнатов сообщил в своем Telegram-канале.

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«Она сказала "да"!» — написал фигурист, опубликовав фото с возлюбленной и кольцом.

Макару Игнатову 23 года, Александре Трусовой 19 лет, отмечает Ura.ru. По данным СМИ, об отношениях спортсменов стало известно в январе.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:СпортсменыФигурное Катание

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