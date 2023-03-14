СМИ: Внук Пугачёвой продаёт особняк Примадонны за 225 млн рублей

Отмечается, что покупатели элитной дачи Пугачёвой станут обладателями особняка площадью 800 квадратных метров не только с шестью спальнями, бассейном и кинотеатром, но и с собственным причалом.

По данным издания, объявление о продаже трехэтажного дома в деревне Бережки Солнечногорского района Подмосковья появилось в Сети 6 марта. Газета утверждает, что продаёт этот дом внук артистки - Никита Пресняков, на которого Примадонна переписала особняк несколько лет назад.

Ранее в Госдуме призвали не покупать и не арендовать особняк Брежневой и дворец Пугачёвой. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев подчеркивал, что артисты сбежали из страны и теперь ругают свою Родину из-за границы.

