СМИ: Внук Пугачёвой продаёт особняк Примадонны за 225 млн рублей

Внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков продаёт особняк Примадонны в Подмосковье за 225 млн рублей, сообщает издание "Комсомольская правда".

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Отмечается, что покупатели элитной дачи Пугачёвой станут обладателями особняка площадью 800 квадратных метров не только с шестью спальнями, бассейном и кинотеатром, но и с собственным причалом.

По данным издания, объявление о продаже трехэтажного дома в деревне Бережки Солнечногорского района Подмосковья появилось в Сети 6 марта. Газета утверждает, что продаёт этот дом внук артистки - Никита Пресняков, на которого Примадонна переписала особняк несколько лет назад.

Ранее в Госдуме призвали не покупать и не арендовать особняк Брежневой и дворец Пугачёвой. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев подчеркивал, что артисты сбежали из страны и теперь ругают свою Родину из-за границы.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПродажаМосковская ОбластьДачаАлла Пугачева
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