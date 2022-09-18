Пугачева просит ее включить в список иноагентов вместе со своим мужем Галкиным*

Российская певица Алла Пугачева разместила в соцсетях пост и обращением к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом, как и ее супруга шоумена Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом).

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«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь граждан», — написала примадонна.

Пугачева и Галкин с детьми уехали в Израиль в марте этого года. Певица вернулась в Россию без супруга, который резко критиковал военную спецоперацию России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минюст РФРоссияИноагентыМаксим ГалкинАлла Пугачева
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