Пугачева просит ее включить в список иноагентов вместе со своим мужем Галкиным*

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь граждан», — написала примадонна.

Пугачева и Галкин с детьми уехали в Израиль в марте этого года. Певица вернулась в Россию без супруга, который резко критиковал военную спецоперацию России на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

