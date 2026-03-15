Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 850 человек

Количество погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана возросло до 850. Об этом сообщает ливанское министерство здравоохранения.

«Хезболла» нанесла крупнейший ракетный удар по Израилю с начала конфликта

В минздраве уточнили, что жертвами атак со 2 марта стали 850 человек, а количество раненых составило 2 105 человек.

Накануне министерство приводило цифры в 826 погибших и 2 009 раненых.

9 марта Израиль объявил о начале наступательной операции против «Хезболлы». Позже портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников сообщил, что Израиль планирует существенно расширить наземную операцию в Ливане. Цель - захватить всю территорию к югу от реки Литани и полностью уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
