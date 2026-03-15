Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 850 человек
Количество погибших в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Ливана возросло до 850. Об этом сообщает ливанское министерство здравоохранения.
В минздраве уточнили, что жертвами атак со 2 марта стали 850 человек, а количество раненых составило 2 105 человек.
Накануне министерство приводило цифры в 826 погибших и 2 009 раненых.
9 марта Израиль объявил о начале наступательной операции против «Хезболлы». Позже портал Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников сообщил, что Израиль планирует существенно расширить наземную операцию в Ливане. Цель - захватить всю территорию к югу от реки Литани и полностью уничтожить военную инфраструктуру «Хезболлы», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Суд Швеции арестовал россиянина-капитана танкера Sea Owl I
- Хинштейн: Три человека ранены в Курской области в результате удара ВСУ
- Ефимов: На станции метро «Ватутинки» выполнена треть работ по «стене в грунте»
- Лучший за 10 лет: В РФ оценили перспективы новинки Pixar «Прыгуны»
- Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 850 человек
- «Акрон» вырвал ничью у «Ахмата» благодаря голу Дзюбы
- Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады-2026
- Горнолыжник Алексей Бугаев принёс России восьмое золото Паралимпиады-2026
- Гражданка Узбекистана более 30 лет жила с паспортом СССР
- С флагом и золотыми медалями: Как для РФ прошла Паралимпиада-2026