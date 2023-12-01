СМИ: Юлия Пересильд и Михаил Тройник тайно сыграли свадьбу

Комментируя этот пост администраторы канала «Только никому» заявили о «годе неожиданных свадеб среди пар, в которые никто не верил».

«Пересильд и Тройник расписались? Ну, может, теперь у него карьера в гору пойдёт, а то всё как-то не очень», — говорится в комментарии.

Отмечается, что Пересильд и Тройник познакомились на съёмочной площадке. В «Вызове» Тройник сыграл погибшего мужа главной героини.

Ранее в Санкт-Петербурге сыграли свадьбу российские теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

