Кожемяко заявил, что Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

По её словам, россиянка «просто влюбилась в этого парня», а он её кинул.

«Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но Протасевич от неё отказался», - заявил Кожемяко.

Он добавил, что сейчас Сапега живет с родителями и «всё у неё хорошо».

Ранее помилованная в Белоруссии россиянка Сапега пожелала Роману Протасевичу, который дал на неё покзаания, прожить эту жизнь достойно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сапегу задержали в Минске вместе с Протасевичем в мае 2021 года. Россиянку признали виновной по семи статьям УК Белоруссии и приговорили к шести годам колонии. В июне 2023 года Лукашенко помиловал девушку, сообщает RT.

