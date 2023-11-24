Кожемяко заявил, что Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, сообщает РИА Новости.

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По её словам, россиянка «просто влюбилась в этого парня», а он её кинул.

«Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но Протасевич от неё отказался», - заявил Кожемяко.

Он добавил, что сейчас Сапега живет с родителями и «всё у неё хорошо».

Ранее помилованная в Белоруссии россиянка Сапега пожелала Роману Протасевичу, который дал на неё покзаания, прожить эту жизнь достойно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Сапегу задержали в Минске вместе с Протасевичем в мае 2021 года. Россиянку признали виновной по семи статьям УК Белоруссии и приговорили к шести годам колонии. В июне 2023 года Лукашенко помиловал девушку, сообщает RT.

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ФОТО: Instagram / sapega_sofia_
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссияСвадьбаОлег Кожемяко

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