Кожемяко заявил, что Лукашенко предлагал Сапеге и Протасевичу пожениться
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, что вместе с белорусским президентом Александром Лукашенко предлагал Софье Сапеге и Роману Протасевичу пожениться, сообщает РИА Новости.
По её словам, россиянка «просто влюбилась в этого парня», а он её кинул.
«Я с Александром Григорьевичем разговаривал, мы предложили им жениться и выпустить их, но Протасевич от неё отказался», - заявил Кожемяко.
Он добавил, что сейчас Сапега живет с родителями и «всё у неё хорошо».
Ранее помилованная в Белоруссии россиянка Сапега пожелала Роману Протасевичу, который дал на неё покзаания, прожить эту жизнь достойно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сапегу задержали в Минске вместе с Протасевичем в мае 2021 года. Россиянку признали виновной по семи статьям УК Белоруссии и приговорили к шести годам колонии. В июне 2023 года Лукашенко помиловал девушку, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru