Владелец бара в Удмуртии объяснил отмену концерта группы «Несчастный случай»

По его словам, он не захотел идти на конфликт.

«Неожиданно для нас, концерт Кортнева вызвал общественный резонанс. Мы не стали идти на конфликт, и приняли решение не проводить концерт», – заявил владелец бара.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что музыканты впервые отправятся в гастрольный тур по США и Канаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

