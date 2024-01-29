Владелец бара в Удмуртии объяснил отмену концерта группы «Несчастный случай»
Владелец расположенного в городе Глазов бара «Hard машина» рассказал РБК, что концерт группы «Несчастный случай», запланированный на 27 января, был отменён из-за общественного резонанса.
По его словам, он не захотел идти на конфликт.
«Неожиданно для нас, концерт Кортнева вызвал общественный резонанс. Мы не стали идти на конфликт, и приняли решение не проводить концерт», – заявил владелец бара.
Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что музыканты впервые отправятся в гастрольный тур по США и Канаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министр обороны вернулся в Пентагон после лечения рака простаты
- Депутат МГД Козлов призвал вернуть «уволенного» кота в библиотеку в Москве
- СМИ: В Москве задержали владельца бренда «Олейна»
- Вечный огонь демонтируют на кладбище в Вильнюсе
- Минцифры опровергло информацию о том, что портал «Госуслуги» собирает биометрию
- «Поможем заблудшим овцам»: Милонов назвал механизм прощения «отмененных» звезд
- В Минздраве Газы сообщили о гибели 215 человек за сутки
- Главным режиссером Малого театра стал Алексей Дубровский
- В CAS рассказали о судьбе олимпийских медалей российских фигуристов
- На выставке в Петербурге представили дневник главного блокадного врача
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru