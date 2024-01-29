Владелец бара в Удмуртии объяснил отмену концерта группы «Несчастный случай»

Владелец расположенного в городе Глазов бара «Hard машина» рассказал РБК, что концерт группы «Несчастный случай», запланированный на 27 января, был отменён из-за общественного резонанса.

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По его словам, он не захотел идти на конфликт.

«Неожиданно для нас, концерт Кортнева вызвал общественный резонанс. Мы не стали идти на конфликт, и приняли решение не проводить концерт», – заявил владелец бара.

Ранее лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев заявил, что музыканты впервые отправятся в гастрольный тур по США и Канаде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фотограф: Иван Кобяков
ТЕГИ:МузыкаКонцертАлексей КортневНесчастный Случай

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