СМИ: Участницу шоу «Голос. Дети» Апраксину обманули на 196 тысяч рублей

По информации агентства, девушку обманули на 196 тысяч рублей.

Telegram-канал "112" уточняет, что певица пришла в модельное агентство "Верона", где ей вместо трудового договора подсунули кредитный. Апраксина узнала об этом спустя сутки. Расторгнуть договор самостоятельно не получилось. Тогда девушка пошла в полицию.

Ранее глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег. По её словам, инцидент произошёл ещё в начале июня. Женщине позвонил сотрудник некой «группы» по пресечению незаконной продажи недвижимости. Злоумышленник заявил, что аферисты якобы пытаются продать её квартиру. Он убедил жертву самостоятельно продать квартиру, а вырученные деньги перевести на специальные безопасные счета, передает RT.

