СМИ: Участницу шоу «Голос. Дети» Апраксину обманули на 196 тысяч рублей
Участница четвертого сезона проекта "Голос. Дети" Александра Апраксина обратилась к правоохранителям с заявлением на мошенничество, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По информации агентства, девушку обманули на 196 тысяч рублей.
Telegram-канал "112" уточняет, что певица пришла в модельное агентство "Верона", где ей вместо трудового договора подсунули кредитный. Апраксина узнала об этом спустя сутки. Расторгнуть договор самостоятельно не получилось. Тогда девушка пошла в полицию.
Ранее глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что поверившая телефонным мошенникам жительница Зеленограда лишилась квартиры и денег. По её словам, инцидент произошёл ещё в начале июня. Женщине позвонил сотрудник некой «группы» по пресечению незаконной продажи недвижимости. Злоумышленник заявил, что аферисты якобы пытаются продать её квартиру. Он убедил жертву самостоятельно продать квартиру, а вырученные деньги перевести на специальные безопасные счета, передает RT.
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