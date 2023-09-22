Бывшего жениха Волочковой задержали за крупное мошенничество

Кондитер заключил договоры с десятками инвесторов, вложивших средства в его бизнес Family Desert. После этого Дюран пропал, не вернув деньги. Подозреваемый обманул около 60 человек на 100 млн рублей.

Как пишет Telegram-канал SHOT, в апреле 2022 года против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дюрана объявили в федеральный розыск и позже задержали в центре Москвы. Кондитер находится в СИЗО, ему может грозить до десяти лет заключения.

Сейчас Дюран числится безработным, фирмы кондитера ликвидированы. Анастасия Волочкова, узнав о задержании мужчины, открестилась от экс-возлюбленного.

