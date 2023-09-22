Бывшего жениха Волочковой задержали за крупное мошенничество
Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой кондитера Дмитрия Дюрана задержали по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает Life.ru.
Кондитер заключил договоры с десятками инвесторов, вложивших средства в его бизнес Family Desert. После этого Дюран пропал, не вернув деньги. Подозреваемый обманул около 60 человек на 100 млн рублей.
Как пишет Telegram-канал SHOT, в апреле 2022 года против мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Дюрана объявили в федеральный розыск и позже задержали в центре Москвы. Кондитер находится в СИЗО, ему может грозить до десяти лет заключения.
Сейчас Дюран числится безработным, фирмы кондитера ликвидированы. Анастасия Волочкова, узнав о задержании мужчины, открестилась от экс-возлюбленного.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ ударили ракетами по штабу ЧФ России в Севастополе
- Бывшего жениха Волочковой задержали за крупное мошенничество
- Фильм «Чебурашка-2» выйдет в начале 2026 года
- Рогов: Российские военные продвинулись вдоль реки Мокрые Ялы
- Вирусолог усомнился в новой волне COVID-19 в России
- Песков назвал Польшу агрессивной страной
- Директор Успенской назвал причину отмены концерта в Ереване
- Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми
- Картаполов: В осенний призыв будут действовать только бумажные повестки
- В подъезде дома в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru