СМИ: «Троицу» отправят из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря 19 июля
Переданную Русской православной церкви икону «Святая Троица» Андрея Рублева перевезут в Центр имени Грабаря в среду, 19 июля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.
В центре подготовили специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования. Реставрационный совет в конце июля обсудит дальнейшие работы по реставрации реликвии.
Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя. До этого она хранилась в Третьяковской галерее с 1929 года. 12 июля 2023 года между Патриархом Кириллом и министром культуры Ольгой Любимовой был заключен договор о передаче иконы в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет.
Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» ранее обратилась с открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой. Члены комиссии заявили в нем, что считают «невозможным и недопустимым» перемещение иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в храм для богослужебного использования.
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