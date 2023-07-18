СМИ: «Троицу» отправят из храма Христа Спасителя в Центр Грабаря 19 июля

Переданную Русской православной церкви икону «Святая Троица» Андрея Рублева перевезут в Центр имени Грабаря в среду, 19 июля. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Лицо церкви»: Кураев считает, что место иконе «Троица» в музее

В центре подготовили специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования. Реставрационный совет в конце июля обсудит дальнейшие работы по реставрации реликвии.

Сейчас «Троица» находится в храме Христа Спасителя. До этого она хранилась в Третьяковской галерее с 1929 года. 12 июля 2023 года между Патриархом Кириллом и министром культуры Ольгой Любимовой был заключен договор о передаче иконы в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре на 49 лет.

Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» ранее обратилась с открытым письмом к министру культуры Ольге Любимовой. Члены комиссии заявили в нем, что считают «невозможным и недопустимым» перемещение иконы Андрея Рублева «Святая Троица» в храм для богослужебного использования.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:РеставрацияХрам Христа СпасителяМузей

Горячие новости

Все новости

партнеры