Лев Додин и Евгений Миронов стали лауреатами премии имени Кирилла Лаврова
Театр-фестиваль «Балтийский дом» и БДТ имени Георгия Товстоногова в год столетия со дня рождения народного артиста СССР Кирилла Лаврова учредили международную премию его имени «За поддержку и продвижение русской культуры», передает ТАСС.
В числе первых лауреатов оказались худрук-директор Малого драматического театра - Театра Европы народный артист России Лев Додин и художественный руководитель Театра наций народный артист России Евгений Миронов.
Награждение прошло в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в рамках XXVII Международного фестиваля русских театров «Встречи в России».
Ранее Юлии Пересильд и Авангарду Леонтьеву вручили премию Корша, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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