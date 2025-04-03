Российским туристам назвали альтернативы Сочи, Бали и Дубаю

По её словам, в Домбае можно найти всё необходимое для комфортного отдыха, а горы Кавказского хребта подарят отдыхающим «потрясающие виды».

Вместо Сочи, чья инфраструктура не выдерживает наплыв туристов, эксперт посоветовала отправиться в Абхазию, где есть места, которые нельзя увидеть «нигде в мире». Что же касается «потерявшего свой шарм» Бали, то в качестве альтернативы стоит рассмотреть Шри-Ланку.

«Здесь можно делать все то же что и на Бали, а может даже больше, только дешевле и без сопровождения бесконечного числа туристов», - заключила Власенко.

Ранее ОАЭ, Турция и Италия стали самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в 2025 году, пишут «Известия».