Российским туристам назвали альтернативы Сочи, Бали и Дубаю
Горный курорт Домбай в Карачаево-Черкессии станет прекрасной альтернативой Красной Поляне, где времяпрепровождение омрачают перегруженные отели и завышенные цены. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила менеджер отдела продаж сервиса подбора туров Onlinetours Оксана Власенко.
По её словам, в Домбае можно найти всё необходимое для комфортного отдыха, а горы Кавказского хребта подарят отдыхающим «потрясающие виды».
Вместо Сочи, чья инфраструктура не выдерживает наплыв туристов, эксперт посоветовала отправиться в Абхазию, где есть места, которые нельзя увидеть «нигде в мире». Что же касается «потерявшего свой шарм» Бали, то в качестве альтернативы стоит рассмотреть Шри-Ланку.
«Здесь можно делать все то же что и на Бали, а может даже больше, только дешевле и без сопровождения бесконечного числа туристов», - заключила Власенко.
Ранее ОАЭ, Турция и Италия стали самыми популярными зарубежными направлениями у россиян в 2025 году, пишут «Известия».
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