В Новой Москве готовят к сдаче четвертую очередь ЖК «Остафьево»

Он пояснил, что передача ключей жильцам сдвинулась на три месяца из-за нехватки специалистов по отделке. Однако проблему удалось решить и ремонтные работы уже находятся на финишной прямой.

«Для нас принципиально важно, чтобы квартиры соответствовали высоким стандартам качества «Самолета», — указал Демин.

Он добавил, что выдача ключей владельцам квартир начнется с 15 апреля.

Ранее в СМИ появилась информация, что в офис «Самолета» штурмом ворвались около 100 владельцев квартир ЖК «Остафьево», намеревавшихся получить ключи от своего жилья, которые им обещали вручить ещё доНового года.

В Следственном комитете объявили о проверке по факту переноса сроков передачи квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».