В Новой Москве готовят к сдаче четвертую очередь ЖК «Остафьево»
Четвертую очередь ЖК «Остафьево» готовят к сдаче в Новой Москве. Как сообщает 360.ru, об этом заявил руководитель проекта Алексей Демин.
Он пояснил, что передача ключей жильцам сдвинулась на три месяца из-за нехватки специалистов по отделке. Однако проблему удалось решить и ремонтные работы уже находятся на финишной прямой.
«Для нас принципиально важно, чтобы квартиры соответствовали высоким стандартам качества «Самолета», — указал Демин.
Он добавил, что выдача ключей владельцам квартир начнется с 15 апреля.
Ранее в СМИ появилась информация, что в офис «Самолета» штурмом ворвались около 100 владельцев квартир ЖК «Остафьево», намеревавшихся получить ключи от своего жилья, которые им обещали вручить ещё доНового года.
В Следственном комитете объявили о проверке по факту переноса сроков передачи квартир, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru