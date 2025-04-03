Более 60 человек эвакуировались из дома в Самарской области при пожаре

Серьёзный пожар возник в девятиэтажном жилом доме в городе Новокуйбышевске в Самарской области. Огонь охватил три квартиры на двух верхних этажах, сообщи ли в региональном главке МЧС.

После возгорания из дома на улице Дзержинского самостоятельно эвакуировались 60 человек. По предварительным данным экстренных служб, люди не пострадали. Информации о погибших также не поступало.

В борьбе с огнем принимают участие более 30 пожарных и 11 единиц техники. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МЧС уже объявило о локализации пожара.

