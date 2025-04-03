Более 60 человек эвакуировались из дома в Самарской области при пожаре
3 апреля 202515:10
Серьёзный пожар возник в девятиэтажном жилом доме в городе Новокуйбышевске в Самарской области. Огонь охватил три квартиры на двух верхних этажах, сообщи ли в региональном главке МЧС.
После возгорания из дома на улице Дзержинского самостоятельно эвакуировались 60 человек. По предварительным данным экстренных служб, люди не пострадали. Информации о погибших также не поступало.
В борьбе с огнем принимают участие более 30 пожарных и 11 единиц техники. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», МЧС уже объявило о локализации пожара.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уголовное дело открыто после пожара на судозаводе в Карелии с пострадавшими
- В Новой Москве готовят к сдаче четвертую очередь ЖК «Остафьево»
- Нефть усилила падение, Brent теряет 5,6%
- Более 60 человек эвакуировались из дома в Самарской области при пожаре
- Группа Linkin Park подала в Роспатент заявку на товарный знак
- Дюран Лантинк стал победителем International Woolmark Prize 2025
- ФСИН пресекла незаконную передачу телефонов и сим-карт в колонию в Амурской области
- Орбан назвал причину выхода Венгрии из МУС
- Песков отказался раскрыть подробности переговоров Дмитриева в США
- Представитель Безрукова объяснила, что актер ловил щуку на Дону до запрета
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru