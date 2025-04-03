Уголовное дело открыто после пожара на судозаводе в Карелии с пострадавшими
Уголовное дело возбудили в Карелии по факту пожара на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Петрозаводске. Разбирательство идет по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ», информирует Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Место происшествия осматривают следователи, назначены судебные экспертизы. Сигнал о пожаре на заводе поступил в дежурную часть МЧС около 10 часов утра. Огонь, по уточненным данным, охватил производственный бокс площадью полторы тысячи квадратных метров, в дальнейшем пожар охватил и кровлю.
При возгорании пострадали три человека, они доставлены в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», они подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава УЕФА исключил возвращение сборной России до окончания конфликта на Украине
- СМИ: Грузия сократила безвизовый режим для украинцев
- Лев Додин и Евгений Миронов стали лауреатами премии имени Кирилла Лаврова
- Российским туристам назвали альтернативы Сочи, Бали и Дубаю
- Уголовное дело открыто после пожара на судозаводе в Карелии с пострадавшими
- В Новой Москве готовят к сдаче четвертую очередь ЖК «Остафьево»
- Нефть усилила падение, Brent теряет 5,6%
- Более 60 человек эвакуировались из дома в Самарской области при пожаре
- Группа Linkin Park подала в Роспатент заявку на товарный знак
- Дюран Лантинк стал победителем International Woolmark Prize 2025
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru