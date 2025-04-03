Уголовное дело открыто после пожара на судозаводе в Карелии с пострадавшими

Место происшествия осматривают следователи, назначены судебные экспертизы. Сигнал о пожаре на заводе поступил в дежурную часть МЧС около 10 часов утра. Огонь, по уточненным данным, охватил производственный бокс площадью полторы тысячи квадратных метров, в дальнейшем пожар охватил и кровлю.

При возгорании пострадали три человека, они доставлены в больницу. Двое находятся в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», они подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

