Глава УЕФА исключил возвращение сборной России до окончания конфликта на Украине

Сборная России по футболу, а также российские клубы, не будут допущены до турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом заявил глава Союза Александер Чеферин.

Сборная России опустилась на 35 место в рейтинге ФИФА

Выступая на конгрессе УЕФА в Белграде, он уточнил, что отстранение росийского футбула будет действовать до окончания конфликта на Украине.

«Я уже много раз говорил на эту тему и могу повторить... Когда закончится конфликт, будет возвращение», - заключил Чеферин.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение сборной России в официальные турниры, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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