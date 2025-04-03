Глава УЕФА исключил возвращение сборной России до окончания конфликта на Украине

Выступая на конгрессе УЕФА в Белграде, он уточнил, что отстранение росийского футбула будет действовать до окончания конфликта на Украине.

«Я уже много раз говорил на эту тему и могу повторить... Когда закончится конфликт, будет возвращение», - заключил Чеферин.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение сборной России в официальные турниры, сообщает RT.

