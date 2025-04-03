Глава УЕФА исключил возвращение сборной России до окончания конфликта на Украине
Сборная России по футболу, а также российские клубы, не будут допущены до турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом заявил глава Союза Александер Чеферин.
Выступая на конгрессе УЕФА в Белграде, он уточнил, что отстранение росийского футбула будет действовать до окончания конфликта на Украине.
«Я уже много раз говорил на эту тему и могу повторить... Когда закончится конфликт, будет возвращение», - заключил Чеферин.
Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду на скорое возвращение сборной России в официальные турниры, сообщает RT.
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