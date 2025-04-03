Чувашского депутата задержали по подозрению в хранении наркотиков
Депутата Алатырского муниципального округа (Республика Чувашия) Ивана Самойлова задержали по подозрению в хранении наркотиков. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Олег Николаев.
По его словам, таким людям, как Самойлов, нечего делать в системе муниципального и государственного управления. Николаев предложил рассмотреть инцидент с позиции дисциплины и этики.
«Резко осуждаю подобные действия, имею непримиримые позиции в отношении любых проявлений незаконной деятельности, тем более связанной с наркотиками», — отметил он.
Ранее сотрудники следственных органов задержали по подозрению в хулиганстве депутата муниципального совета города Янтарный (Калининградская область) Павла Малыхина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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