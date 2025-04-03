Чувашского депутата задержали по подозрению в хранении наркотиков

По его словам, таким людям, как Самойлов, нечего делать в системе муниципального и государственного управления. Николаев предложил рассмотреть инцидент с позиции дисциплины и этики.

«Резко осуждаю подобные действия, имею непримиримые позиции в отношении любых проявлений незаконной деятельности, тем более связанной с наркотиками», — отметил он.

Ранее сотрудники следственных органов задержали по подозрению в хулиганстве депутата муниципального совета города Янтарный (Калининградская область) Павла Малыхина. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

