СМИ: Грузия сократила безвизовый режим для украинцев

Отмечается, что речь идёт о гражданах Украины, которые уже находятся на территории Грузии.

«Для въехавших и находившихся в Грузии до 24 февраля 2025 года, срок пребывания продлевается до 24 февраля 2026 года», - говорится в сообщении.

Ранее власти Вьетнама до 14 марта 2028 года продлили безвизовый режим для граждан 12 стран, включая россиян, сообщает RT.

