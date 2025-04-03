СМИ: Грузия сократила безвизовый режим для украинцев
3 апреля 202515:57
Грузинские власти приняли решение сократить безвизовый режим для украинцев с трёх лет до года. Об этом сообщает телеканал Mtavari.
Отмечается, что речь идёт о гражданах Украины, которые уже находятся на территории Грузии.
«Для въехавших и находившихся в Грузии до 24 февраля 2025 года, срок пребывания продлевается до 24 февраля 2026 года», - говорится в сообщении.
Ранее власти Вьетнама до 14 марта 2028 года продлили безвизовый режим для граждан 12 стран, включая россиян, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru