Новым фильм про Джеймса Бонда снимут в Лондоне

Американская киностудия Amazon MGM уже приступила к работе над новым фильмом про Джеймса Бонда, сообщает Deadline.

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Бывшие продюсеры франшизы Барбара Брокколи и Майкл Уилсон передали творческий контроль над ней Amazon MGM Studios, которая теперь обладает всеми правами на выпуск новых кинолент об агенте 007. В кинокомпании подтвердили, что новые продюсеры Дэвид Хейман и Эми Паскаль намерены снять свой первый фильм о Бонде в Лондоне.

Ранее СМИ назвали нового претендента на роль Джеймса Бонда, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:ФильмЛондонСъемкиДжеймс Бонд

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