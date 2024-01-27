СМИ: Суд наложил арест на пенсионные накопления матери Блиновской

Московский суд наложил арест на пенсионный счет матери блогерши Елены Блиновской Нине Останиной, пишет Telegram-канал Mash.

Собчак назвала безумием грозящий Блиновской срок

По данным издания, на арестованном счете женщина хранила свои пенсионные накопления. Всего у нее там лежало 168 тысяч рублей. Mash отмечает, что пенсия Нины Останиной составляет 13 тысяч рублей, а лежащие на счете деньги она копило долгое время.

Кроме того, что арест наложен и на квартиру, где прописаны дети брата блогерши Блиновской.

Ранее Елена Блиновская и члены ее семьи заявили о намерении объявить о банкротстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:НалогиСкандалШоу-бизнесАрестыСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры