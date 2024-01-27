СМИ: Суд наложил арест на пенсионные накопления матери Блиновской
Московский суд наложил арест на пенсионный счет матери блогерши Елены Блиновской Нине Останиной, пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, на арестованном счете женщина хранила свои пенсионные накопления. Всего у нее там лежало 168 тысяч рублей. Mash отмечает, что пенсия Нины Останиной составляет 13 тысяч рублей, а лежащие на счете деньги она копило долгое время.
Кроме того, что арест наложен и на квартиру, где прописаны дети брата блогерши Блиновской.
Ранее Елена Блиновская и члены ее семьи заявили о намерении объявить о банкротстве. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru