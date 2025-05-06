Китайские автомобили в России стали дешеветь из-за слабого спроса и скидок
В июне на российском рынке сохранится тенденция к снижению цен на новые автомобили, в первую очередь китайских брендов. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил владелец сети дилерских центров «АЛЬЯНС ТРАКС» Алексей Иванов.
По его словам, основной причиной удешевления стали переполненные склады и низкий спрос на ввозимые автомобили. В попытке сократить издержки дилеры готовы предлагать существенные скидки, которые в отдельных случаях достигают миллиона рублей. Такая практика особенно характерна для брендов, не сумевших закрепиться на рынке — они распродают остатки и закрывают салоны.
Эксперт отметил, что даже новые поставки и модели остаются относительно доступными по цене благодаря укреплению рубля и снижению курса юаня, вызванному действиями китайского регулятора. При этом он предупредил, что покупка машин без официального представительства в России связана с высокими рисками, включая дефицит запчастей и проблемный сервис.
Помимо этого, Иванов указал на быструю потерю стоимости китайских автомобилей: через год после покупки их цена на вторичном рынке снижается до 50-60% от первоначальной. Причинами он назвал слабую адаптацию к российским условиям и ограниченный ресурс, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru