Трамп на встрече с Карни вновь заявил о присоединении Канады к США
Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности присоединения Канады к Соединенным Штатам, назвав такой сценарий реалистичным при обоюдном согласии сторон. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.
Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что по-прежнему считает объединение возможным, однако добавил, что «для танго нужны двое», подчеркнув необходимость инициативы со стороны Оттавы. Канадский премьер, в свою очередь, повторил прежнюю позицию официальных властей, заявив, что Канада «не продается».
Идея присоединения Канады к США в публичной риторике Дональда Трампа звучит не впервые. Подобные высказывания он делал еще во время своего первого президентского срока.
Несмотря на отсутствие какой-либо реальной политической базы для таких инициатив, Трамп периодически возвращается к теме расширения территории США, передает «Радиоточка НСН».
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