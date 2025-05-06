Трамп на встрече с Карни вновь заявил о присоединении Канады к США

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о возможности присоединения Канады к Соединенным Штатам, назвав такой сценарий реалистичным при обоюдном согласии сторон. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналистов, Трамп отметил, что по-прежнему считает объединение возможным, однако добавил, что «для танго нужны двое», подчеркнув необходимость инициативы со стороны Оттавы. Канадский премьер, в свою очередь, повторил прежнюю позицию официальных властей, заявив, что Канада «не продается».