СМИ: студия Disney отложила новые «Звездные войны» из-за разногласий

Киностудия Disney отложила работу над спин-оффом «Звездных войн» на неопределенный срок из-за разногласий сценариста Стивена Найта и LucasFilm, передает World of Reel со ссылкой на инсайдеров.

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По информации источников издания, Найт может и вовсе покинуть съемочную команду из-за замечаний по сценарию. Сейчас сценарист убрал на второй план работу над фильмом о Рей Скайуокере и сосредоточился на фильме по мотивам «Острых козырьков».

Ранее кинокритик Роман Григорьев раскрыл секрет успеха культовой киносаги «Звездные войны» и назвал Дарта Вейдера злодеищем в беседе с «Радиоточкой НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:DisneyФильмЗвездные Войны

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