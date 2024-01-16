СМИ: студия Disney отложила новые «Звездные войны» из-за разногласий

По информации источников издания, Найт может и вовсе покинуть съемочную команду из-за замечаний по сценарию. Сейчас сценарист убрал на второй план работу над фильмом о Рей Скайуокере и сосредоточился на фильме по мотивам «Острых козырьков».

Ранее кинокритик Роман Григорьев раскрыл секрет успеха культовой киносаги «Звездные войны» и назвал Дарта Вейдера злодеищем в беседе с «Радиоточкой НСН».

