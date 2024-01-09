Продолжение «Мандалорца» станет полнометражным фильмом
9 января 202421:30
Компания Disney объявила, что сериал «Мандалорец» получит полнометражное продолжение.
Съемками фильма «Мандалорец и Грогу» займется Джон Фавро, сценарист и шоураннер сериала, а также режиссер и исполнительный продюсер «Железного человека». Продюсерами будут Фавро, Кэтлин Кеннеди и Дэйв Филони. Производство стартует позже в 2024 году.
Это будет первый проект новой линейки фильмов вселенной.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru