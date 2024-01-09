Продолжение «Мандалорца» станет полнометражным фильмом

Компания Disney объявила, что сериал «Мандалорец» получит полнометражное продолжение.

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Съемками фильма «Мандалорец и Грогу» займется Джон Фавро, сценарист и шоураннер сериала, а также режиссер и исполнительный продюсер «Железного человека». Продюсерами будут Фавро, Кэтлин Кеннеди и Дэйв Филони. Производство стартует позже в 2024 году.

Это будет первый проект новой линейки фильмов вселенной.

Ранее кинокритик Роман Григорьев раскрыл секрет успеха культовой киносаги «Звездные войны» и назвал Дарта Вейдера злодеищем в беседе с «Радиоточкой НСН».

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ФОТО: постер фильма «Мандалорец и Грогу»
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