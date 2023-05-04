«Любимый злодей!»: Почему «Звездные войны» влюбили в себя миллионы

«Надо сказать, что до «Звездных войн» фантастика уже вполне себе существовала как жанр, были фильмы уже весьма серьезные. В принципе, режиссер Джордж Лукас поймал удачу за хвост, но при этом, как известно, сильно рисковал. Ему очень повезло попасть в то время, когда фантастика из чего-то новаторского стала превращаться во что-то повседневное и привычное. Широкому кругу зрителей она была уже понятна. Зритель был готов адекватно воспринимать», - разъяснил собеседник НСН.

По его словам, в настоящее время у владельцев прав на «Звездные войны» огромный простор для творчества.

«Что касается современных историй, то «Мандалорец», действительно, удачное развитие вселенной. Другое дело, что сейчас режиссерам можно плясать уже во всех измерениях, придумывать новые. Главное, что зритель смотрит. Зритель готов съесть все, что угодно под названием «Звездные войны» с участием любого героя», - отметил Григорьев.