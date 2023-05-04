«Любимый злодей!»: Почему «Звездные войны» влюбили в себя миллионы
Кинокритик Роман Григорьев раскрыл секрет успеха культовой киносаги «Звездные войны» и назвал Дарта Вейдера злодеищем в эфире НСН.
Ежегодно 4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звездные войны» отмечают праздник – День "Звёздных войн". Кинокритик Роман Григорьев рассказал в интервью НСН, почему эта киновселенная влюбила в себя миллионы.
«Надо сказать, что до «Звездных войн» фантастика уже вполне себе существовала как жанр, были фильмы уже весьма серьезные. В принципе, режиссер Джордж Лукас поймал удачу за хвост, но при этом, как известно, сильно рисковал. Ему очень повезло попасть в то время, когда фантастика из чего-то новаторского стала превращаться во что-то повседневное и привычное. Широкому кругу зрителей она была уже понятна. Зритель был готов адекватно воспринимать», - разъяснил собеседник НСН.
По его словам, в настоящее время у владельцев прав на «Звездные войны» огромный простор для творчества.
«Что касается современных историй, то «Мандалорец», действительно, удачное развитие вселенной. Другое дело, что сейчас режиссерам можно плясать уже во всех измерениях, придумывать новые. Главное, что зритель смотрит. Зритель готов съесть все, что угодно под названием «Звездные войны» с участием любого героя», - отметил Григорьев.
По версии The Hollywood Reporter, Дарт Вейдер возглавляет рейтинг главных злодеев в кино. Собеседник НСН назвал главного антагониста киносаги своим любимым кино-героем.
«Дарт Вейдер, действительно, злодеище. Он и Кощей Бессмертный, и Ведьмак, и прототип какого-то Люцифера. В общем, с миру по нитке. Думаю, балом космических вампиров правил бы Дарт Вейдер. Для меня он также является одним из любимых персонажей. Он вот такой мужик, злобный, конечно, но иногда справедливый, не до конца очерствевший», - заключил кинокритик.
Возник День Звездных войн из-за курьёзной игры слов. Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», которые очень созвучны, передает «Радиоточка НСН».
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