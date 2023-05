«Любимый злодей!»: Почему «Звездные войны» влюбили в себя миллионы

По версии The Hollywood Reporter, Дарт Вейдер возглавляет рейтинг главных злодеев в кино. Собеседник НСН назвал главного антагониста киносаги своим любимым кино-героем.

«Дарт Вейдер, действительно, злодеище. Он и Кощей Бессмертный, и Ведьмак, и прототип какого-то Люцифера. В общем, с миру по нитке. Думаю, балом космических вампиров правил бы Дарт Вейдер. Для меня он также является одним из любимых персонажей. Он вот такой мужик, злобный, конечно, но иногда справедливый, не до конца очерствевший», - заключил кинокритик.

Возник День Звездных войн из-за курьёзной игры слов. Знаменитая фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма обыграл однажды эту фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», которые очень созвучны, передает «Радиоточка НСН».