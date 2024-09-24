СМИ: Shaman вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей за концерт

Выступление артиста планировалось на праздновании дня Ставропольского края 14 сентября, однако за несколько дней до праздника глава региона провел опрос, стоит ли тратить деньги на артистов, и большинство жителей ответило отрицательно.



Согласно письму прокуратуры, на которое ссылается Baza, Shaman вернул все выплаченные деньги. Между краевой филармонией и представителями певца было подписано допсоглашение о расторжении договора. Так, 18 сентября 15 миллионов 300 тысяч 300 рублей были возвращены в бюджет региона.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась к губернатору Оренбуржья по поводу миллионов из бюджета на концерт Shaman, напоминает «Свободная пресса».

