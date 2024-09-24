СМИ: Shaman вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей за концерт

Певец Shaman (Ярослав Дронов) вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей, которые были ему выплачены за выступление на День города и края, пишет Telegram-канал Baza.

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Выступление артиста планировалось на праздновании дня Ставропольского края 14 сентября, однако за несколько дней до праздника глава региона провел опрос, стоит ли тратить деньги на артистов, и большинство жителей ответило отрицательно.

Согласно письму прокуратуры, на которое ссылается Baza, Shaman вернул все выплаченные деньги. Между краевой филармонией и представителями певца было подписано допсоглашение о расторжении договора. Так, 18 сентября 15 миллионов 300 тысяч 300 рублей были возвращены в бюджет региона.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина обратилась к губернатору Оренбуржья по поводу миллионов из бюджета на концерт Shaman, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Ставропольский КрайКонцертПевецSHAMAN

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