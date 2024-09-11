На Ставрополье после опроса губернатора отменили концерты российских звезд
Праздничные программы, приуроченные ко Дню Ставропольского края, Дням городов и округов в этом году будут сокращены. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
По его словам, в ходе проведённого им в соцсетях опроса, 81% респондентов указали, что сейчас «не время для больших праздников», и по их мнению развлекательные мероприятия надо отменить, а программы сократить.
«С учётом мнения людей поручил Минкультуры края переработать программу мероприятий и представить её обновленную версию в понедельник 16 сентября», - сказал Владимиров в видеообращении.
По данным Telegram-канала Baza, речь идёт в том числе об отмене выступления певца Shaman. В настоящее время администрация Ставрополья ведёт переговоры о расторжении договоров с артистами и возврате выплаченных гонораров.
Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в России следует ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов, ограничив её на уровне одного млн рублей, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru