На Ставрополье после опроса губернатора отменили концерты российских звезд

Праздничные программы, приуроченные ко Дню Ставропольского края, Дням городов и округов в этом году будут сокращены. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

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По его словам, в ходе проведённого им в соцсетях опроса, 81% респондентов указали, что сейчас «не время для больших праздников», и по их мнению развлекательные мероприятия надо отменить, а программы сократить.

«С учётом мнения людей поручил Минкультуры края переработать программу мероприятий и представить её обновленную версию в понедельник 16 сентября», - сказал Владимиров в видеообращении.

По данным Telegram-канала Baza, речь идёт в том числе об отмене выступления певца Shaman. В настоящее время администрация Ставрополья ведёт переговоры о расторжении договоров с артистами и возврате выплаченных гонораров.

Ранее вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что в России следует ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов, ограничив её на уровне одного млн рублей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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