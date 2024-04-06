СМИ: Роза Сябитова задолжала налоговой порядка 250 тысяч рублей

Соведущая передачи «Давай поженимся!» и сваха Роза Сябитова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) порядка 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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По данным издания, телеведущей уже поступило письмо от ФНС с требованием оплатить задолженность. В случае неуплаты долга у Сябитовой могут возникнуть проблемы с выездом за границу.

Ранее Сябитова упрекнула молодежь в легкомысленном отношении к деньгам, напоминает «Радиоточка НСН». Сябитова отметила, что родившиеся в 1990-е годы дети были воспитаны родителями как помощники. Сваха отметила, что уже в раннем возрасте поняла, что деньги достаются трудом.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Роза СябитоваТелеведущийНалоги

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