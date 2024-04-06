СМИ: Роза Сябитова задолжала налоговой порядка 250 тысяч рублей
Соведущая передачи «Давай поженимся!» и сваха Роза Сябитова задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) порядка 250 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным издания, телеведущей уже поступило письмо от ФНС с требованием оплатить задолженность. В случае неуплаты долга у Сябитовой могут возникнуть проблемы с выездом за границу.
Ранее Сябитова упрекнула молодежь в легкомысленном отношении к деньгам, напоминает «Радиоточка НСН». Сябитова отметила, что родившиеся в 1990-е годы дети были воспитаны родителями как помощники. Сваха отметила, что уже в раннем возрасте поняла, что деньги достаются трудом.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Напавшего на губернатора Чибиса арестовали на два месяца
- СМИ: Роза Сябитова задолжала налоговой порядка 250 тысяч рублей
- Пострадавшим от паводка в Оренбургской области в два раза увеличат выплаты
- Следственный комитет возбудил уголовное дело после прорыва дамбы в Орске
- В «Крокус Сити Холле» проходит пожарная экспертиза
- Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опасно повысился
- Подозреваемый в нападении на губернатора Чибиса захотел извиниться
- С «Союза МС-24» при спуске эвакуировали экипаж
- В Оренбургской области опровергли информацию о разрушении дамбы в Орске
- В курском поселке Тёткино ранен местный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru