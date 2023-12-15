Роза Сябитова упрекнула молодежь в легкомысленном отношении к деньгам
Ведущая передачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что молодые люди не знают цены деньгам. Такое мнение сваха высказала в своем Telegram-канале.
Сябитова отметила, что родившиеся в 1990-е годы дети были воспитаны родителями как помощники. Сваха объяснила, что уже в раннем возрасте поняла, что деньги достаются трудом.
С поколением 90-х она сравнила тех, кто родился в «нулевые». Ведущая обвинила современную молодежь в том, что та не осознает ценность денег и привыкла сразу получать все желаемое.
Сябитова считает, что поколение 2000-х разрушит то, что создали их родители.
Социолог Дмитрий Марков заявил, что 58% людей в возрасте до 25 лет не доверяют вкладам как инструменту сбережений, передает «Радиоточка НСН».
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