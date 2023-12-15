Роза Сябитова упрекнула молодежь в легкомысленном отношении к деньгам

Сябитова отметила, что родившиеся в 1990-е годы дети были воспитаны родителями как помощники. Сваха объяснила, что уже в раннем возрасте поняла, что деньги достаются трудом.

С поколением 90-х она сравнила тех, кто родился в «нулевые». Ведущая обвинила современную молодежь в том, что та не осознает ценность денег и привыкла сразу получать все желаемое.

Сябитова считает, что поколение 2000-х разрушит то, что создали их родители.

Социолог Дмитрий Марков заявил, что 58% людей в возрасте до 25 лет не доверяют вкладам как инструменту сбережений, передает «Радиоточка НСН».

