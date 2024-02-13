«Праздник для двоих!»: Сябитова призвала действовать, а не страдать 14 февраля
Сваха Роза Сябитова в эфире НСН призвала одиноких либо искать себе пару, либо перестать страдать из-за одиночества.
Соведущая передачи «Давай поженимся!» и сваха Роза Сябитова в эфире НСН раскрыла формулу успеха, которая заключается в привычке преодолевать трудности и способности достигать поставленных целей.
«Мне не очень близок День всех влюбленных. Молодежь просто ищет повод подарочками обменяться, ну и не плохо. У нас достаточно своих праздников, например, Красная горка, День Ивана Купала. День всех влюбленных – день для двоих, третьему там делать нечего. Это праздник для пар. Если одиноких угнетает состояние одиночества, то нужно сделать все, чтобы быть в паре. Вариантов достаточно много, люди писали книги про это, есть организации, которые с этим помогают. Если это удручает, то нужно сделать все, чтобы не быть одиноким. Все браки на небесах. Можно позвонить в небесную канцелярию и поинтересоваться: «Когда?» Мало хотеть – надо действовать, либо нужно перестать хотеть. Формула успеха – привычка преодолевать трудности и способность достигать поставленных целей. Если поставить для себя цель быть в паре, выйти замуж или жениться – то пожалуйста, все способы уже давно предложены, опыт колоссальный. Можно позвонить друзьям, позвонить родителям, встретиться с кем-нибудь. Никаких проблем нет!» - сказала собеседница НСН.
Ранее Сябитова заявила, что молодые браки зачастую распадаются из-за неопытности партнеров, отмечает «Радиоточка НСН». По мнению свахи, молодые люди приходят в ЗАГС под влиянием мимолетных эмоций, однако эти чувства пропадают при возникновении трудностей семейной жизни.
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