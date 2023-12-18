СМИ: российские звезды массово заболели гриппом после «Песни года» в Москве
Многие звезды отечественной эстрады заболели гриппом после прошедших в Москве концертов «Песня года» и «Жара», пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, все присутствующие звезды активно общались друг с другом, обнимались, целовались и совершенно не соблюдали социальную дистанцию. Среди звездных гостей были Анна Асти, Григорий Лепс, Лера Кудрявцева, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Николай Баскова, Клава Кока и другие. Позже представители артистов признались, что каждый второй кашлял и чихал, но все стремились скрыть свою болезнь.
Эти мероприятия даже привели к госпитализации некоторых артистов. Так, Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин в Минске были госпитализированы в больницу с пневмонией.
Ранее российскую исполнительницу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) срочно госпитализировали, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России заработал новый телеканал с фильмами от KION
- В Крыму национализировали имущество еще 77 украинских олигархов и компаний
- В Латвии заявили о планах выслать более тысячи россиян
- СМИ: В квитанциях за ЖКХ может появиться новая графа
- Силуанов: Россия направляет 60% экспорта в Азию
- СМИ: российские звезды массово заболели гриппом после «Песни года» в Москве
- Снижение цен на яйца в России ожидается после Нового года
- МЧС завершит работу по эвакуации россиян из Газы
- Мишустин: Первое «Интервидение» может пройти в 2024 году
- СМИ: Микрофинансовые организации предложат кредитные линии до зарплаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru