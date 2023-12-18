СМИ: российские звезды массово заболели гриппом после «Песни года» в Москве

По данным СМИ, все присутствующие звезды активно общались друг с другом, обнимались, целовались и совершенно не соблюдали социальную дистанцию. Среди звездных гостей были Анна Асти, Григорий Лепс, Лера Кудрявцева, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Николай Баскова, Клава Кока и другие. Позже представители артистов признались, что каждый второй кашлял и чихал, но все стремились скрыть свою болезнь.

Эти мероприятия даже привели к госпитализации некоторых артистов. Так, Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин в Минске были госпитализированы в больницу с пневмонией.

Ранее российскую исполнительницу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) срочно госпитализировали, напоминает RT.

