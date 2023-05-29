СМИ: Певица Слава попала в больницу
Российскую исполнительницу Славу (настоящее имя — Анастасия Сланевская) срочно госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Super.ru со ссылкой на представителей певицы.
Сообщается, что у Славы резко началась тошнота, также у звезды высокая температура и кашель. Отмечается, что сейчас болеет вся семья знаменитости. Какой диагноз медики поставили исполнительнице, неизвестно.
Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер подтвердил, что народный артист РСФСР, режиссёр и сценарист Глеб Панфилов был госпитализирован в Москве с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru