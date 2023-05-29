СМИ: Певица Слава попала в больницу

Сообщается, что у Славы резко началась тошнота, также у звезды высокая температура и кашель. Отмечается, что сейчас болеет вся семья знаменитости. Какой диагноз медики поставили исполнительнице, неизвестно.

Ранее директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер подтвердил, что народный артист РСФСР, режиссёр и сценарист Глеб Панфилов был госпитализирован в Москве с инсультом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

