Иосиф Пригожин подтвердил свою госпитализацию

Российский продюсер Иосиф Пригожин подтвердил сообщения о том, что был госпитализирован, сообщает ТАСС.

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При этом он не привел какие-либо подробности. По словам его ассистента Станислава Калинкина, у Пригожина подозревают пневмонию.

Ранее стало известно, что Пригожин внепланового госпитализирован. Ему будут ставить капельницу

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:МузыкаИосиф Пригожин

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