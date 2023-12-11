Иосиф Пригожин подтвердил свою госпитализацию
11 декабря 202303:02
Российский продюсер Иосиф Пригожин подтвердил сообщения о том, что был госпитализирован, сообщает ТАСС.
При этом он не привел какие-либо подробности. По словам его ассистента Станислава Калинкина, у Пригожина подозревают пневмонию.
Ранее стало известно, что Пригожин внепланового госпитализирован. Ему будут ставить капельницу
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru