СМИ: Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно
Актеру Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно, пишет Telegram-канал Shot.
По данным издания, решение будет принято экспертным советом в ближайшее время
Ранее движение «Ветераны России» выступило с инициативой о присвоении актеру Роману Мадянову звания народного артиста России посмертно.
За свою карьеру актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Артист прослужил в театре Маяковского до 23 года, на его счету два десятка театральных ролей. Мадянов — четырехкратный лауреат премии «Ника».
Ранее продюсер, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в беседе НСН заявил, что Мадянов был «мастером из мастеров», очень помогающим и чутким партнером на съемочной площадке.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно
- Ученым впервые удалось обратить действие диабета первого типа
- Болгар опубликовала новые фотографии с Дуровым
- ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием с применением ракеты «Кинжал»
- В итальянских школах введут штрафы за нападение на учителей
- РАН: В СНГ в учебниках Россию представляют колониальным государством
- DC Films снимет ленту про Дефстроука и Бэйна
- Егор Крид получил травму во время съемок фильма
- ЦАХАЛ заявила о ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы
- СМИ: ВС России заблокировали войска ВСУ в Угледаре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru