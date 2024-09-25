«Мощное впечатление!»: Режиссер Войтинский вспомнил работу с актером Мадяновым

«Это очень тяжелое известие. Я не знал об этом. Когда мы рассматривали этот кастинг и еще давно начинали готовиться к «По щучьему велению», то мы ожидали, что он откажется. Но он не отказался. Мы это не обсуждали никогда, но я так понял, что для него смысл в том, чтобы работать, это его удерживало и давало какую-то мотивацию. Он великий актер. Ему очень нравился этот фильм и работа над ним, он получал огромное удовольствие. Я впервые с ним работал и близко общался, но он был, конечно, замечательным человеком. Это так всегда горько звучит, когда уже поздно об этом говорить. Он милейший, легкий, очень помогающий всем на площадке. Был самым старшим, опытным, самым мудрым и, наверное, самым мастером из мастеров. Видно было, что он старается быть хорошим партнером, что-то подсказать. Идеальный актер на площадке. Я только вчера выступал, меня спрашивали про актеров, я сказал, что, пожалуй, Роман произвел самое мощное впечатление, которое у меня было от всех актеров. Я ему очень благодарен и очень рад, что у нас получился фильм. Его роль очень удалась, его персонаж - необыкновенный, он обаятельный, смешной, остроумный. Я рад, что хоть так смог поучаствовать в его жизни», - поделился он.

Роман Мадянов дважды получил премию «Золотой орел», одна из которых – за роль второго плана в фильме «Левиафан». Помимо этого, актер является четырёхкратным лауреатом премии «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

